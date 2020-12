Accordo Sky-Amazon: Prime Video sbarca su Sky Q

Passare direttamente dalla narrazione vorticosa del finale di stagione di Fargo 4 su Sky Atlantic alle atmosfere da survival drama, tra segreti e bugie, di The Wilds su Prime Video. O dai goliardici ma arrugginiti "Moschettieri del re", alle prese con la "penultima missione" immaginata da Giovanni Veronesi sulle tracce di Dumas, al travolgente Diego Abatantuono di "10 giorni con Babbo Natale" di Alessandro Genovesi.

O ancora dalle provocazioni di Borat 2 al mix di storie gialle e humour dei Delitti del Barlume, con i vecchietti di Pineta alle prese con la pandemia. Senza ovviamente dimenticare lo sport.

Il tutto con un’esperienza di visione unica, all’interno del decoder Sky, senza passare da un ambiente all’altro. E’ la novità frutto dell’accordo pluriennale a livello europeo tra Sky e Amazon che porta l’app Prime Video dal 14 dicembre dentro Sky Q (dove si può già trovare Netflix). Per la prima volta, inoltre, l’app Now Tv sarà disponibile sui dispositivi Fire Tv di Amazon dai primi mesi del 2021. Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare film, serie, sport delle due offerte in un unico posto, in tempo per le ferie di Natale che più che mai quest’anno, con le restrizioni legate all’emergenza, confermeranno quella fame di contenuti on demand che nei mesi scorsi ha coinvolto il pubblico di tutte le età in abbuffate di binge watching.

Non a caso Stephen van Rooyen, EVP e CEO UK & Europe di Sky commenta, parla di «regalo di Natale in anticipo» agli abbonati che, «senza mai uscire da Sky Q, potranno passare direttamente dall’ultima stagione di Fargo su Sky Atlantic a The Boys su Prime Video». «Grazie a questa partnership - rileva Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia - Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente».

«Siamo felici di portare l’app di Prime Video sui device Sky Q e Now Tv in tempo per le feste», dice Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide. «Con l’inverno in arrivo e con la nostra nuova serie da binge watching The Wilds pronta al debutto, questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati e i film».

L’app Prime Video arriva sui dispositivi Now Tv in Italia, Regno Unito e Irlanda e sui dispositivi Sky Ticket in Germania il 14 dicembre. L’app Now Tv arriverà su selezionati dispositivi Fire Tv in Italia, Irlanda, Austria e Svizzera dai primi mesi del 2021, mentre nel Regno Unito già da oggi. In Germania Sky Ticket arriverà sui dispositivi Fire TV nella prima parte del 2021.

