Arriva il kit digitale: cellulare ed internet gratis per 1 anno per i redditi bassi

Arriva un 'kit' per ridurre il divario digitale che prevede, in via sperimentale, la concessione, in comodato gratuito, per un anno di un cellulare dotato dell’applicazione "Io" e di un abbonamento per consultare organi di stampa, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee fino a 20.000 euro annui, non titolari di un contratto di connessione Internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid). Lo prevede un emendamento alla Manovra contenuto nel pacchetto di riformulazioni che sarà votato nelle prossime ore in Commissione Bilancio della Camera.

Il beneficio è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per il 2021.

© Riproduzione riservata