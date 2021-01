Da Milano a Messina internet Tim in down, l'azienda: è un guasto "generalizzato"

Decine di utenti da Milano a Messina, passando per Torino, Verona, Perugia, Roma e Napoli a partire dalle prime ore di stamattina hanno segnalato l'impossibilità di connettersi ad internet tramite la rete Tim. Alla base del disservizio - come spiega la compagnia telefonica - c'è un guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa da parte dei tecnici Tim.

E' sempre la società a chiarire che non sarà necessario un intervento a domicilio, ma che si tratta di una problematica su scala più ampia. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali su quando verrà risolta, ma intanto sono tantissime le segnalazione che giungono da diverse città d'Italia: modem con spia rossa fissa che, nonostante, il reset dell'apparecchio rimane non collegato alla rete.

Il picco delle interruzioni si è registrato intorno alle 9.30 con oltre 4000 utenti impossibilitati a navigare.

