Caso GameStop, con l'effetto Reddit il titolo cresce del 333% in un mese

La piattaforma di trading Robinhood limita le transazioni per GameStop, AMC, BlackBerry e Nokia dopo la volata delle ultime sedute, innescata dalla battaglia fra gli investitori individuali di Reddit e gli hedge fund. Solo nella seduta di mercoledì sono passate di mano 23 miliardi di azioni, segnalando come i trader di tutti i giorni, attrezzati di app che non prevedono il pagamento di commissioni, stanno acquistando una crescente influenza sui mercati finanziari e costringendo gli investitori professionisti, inclusi gli hedge fund, alla ritirata. I membri su Redditt della chat WallStreetBets, dove gli investitori amatori di scambiano suggerimenti, sono schizzati nell’arco di pochi giorni da 2,8 a 4,3 milioni. E nelle loro mire è finita fra l’altro GameStop, che da giorni guadagna oltre il 100%.

Nell’ultimo mese il titolo di GameStop è cresciuto del 333%

La popolare catena di negozi di videogame GameStop è oggetto di un’azione inedita nel mondo della finanza: un gruppo coordinato di utenti di Reddit, una piattaforma a metà tra un social e un forum, ha deciso di cominciare a comprare azioni nel momento più critico della storia del colosso texano, spiazzando gli investitori istituzionali e causando loro perdite ingenti. Su un canale di Reddit (r/wallstreetbets) che conta circa tre milioni di iscritti, investitori amatoriali si scambiano da settimane migliaia di messaggi incoraggiandosi a vicenda per comprare azioni di GameStop.

L’effetto è che il titolo della società è passato da 3 dollari di metà 2020 ai 370 dollari di queste ore, invertendo una tendenza ribassista sofferta dall’azienda a causa di una crisi profonda che l’attraversa da alcuni anni, e che le restrizioni agli spostamenti dovute dal Covid-19 hanno accentuato. E le azioni continuano a salire allo S&P 500, dove nelle ultime 24 ore sono salite ancora del 230%, portando il titolo ad apprezzarsi del 1.700% nell’ultimo anno.

