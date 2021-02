Robinhood: come funziona l'app dei micro investitori. Il caso GameStop

Dell’eroe della foresta di Sherwood ha preso il nome e il simbolo: la piuma. Robinhood è un’app di trading lanciata nel 2014 e disponibile negli Usa. E’ diventata piuttosto popolare in queste settimane, perchè è tramite questa app che gli utenti di Reddit hanno lanciato la sfida ai fondi speculativi di Wall Street.

Oggi ha raccolto altri 2,4 miliardi di dollari dai propri investitori, per sostenere il business durante la forte volatilità di alcuni titoli azionari - il più noto di questi è GameStop. Ma del mitico arciere della foresta di Nottingham non ha preso il motto: non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma vuole "democratizzare Wall Street".

Nata dall’idea di due ex studenti di Stanford, Vlad Tenev e Baiju Bhatt, l’applicazione è diventata molto usata dai micro investitori per la sua facilità di utilizzo. Si comprano e si vendono azioni con un semplice clic: tasto verde per comprare, tasto rosso per vendere. Oltre a questa funzione, l’app fornisce notizie sull'andamento dei titoli prese da fonti autorevoli.

Per ora è utilizzabile solo negli Stati Uniti per dispositivi iOS e Android e, stando ai dati più recenti pubblicati da Appannie, al 2020 l’avevano scaricata sui propri smartphone circa 13 milioni di persone.

Tramite l’app, si legge sul sito, è possibile comprare e vendere azioni dei titoli quotati a Wall Street, investire in Etf (Exchange-traded fund), fondi di investimento, oro, criptovalute e opzioni. Questo strumento in particolare è quello che ha causato la grande volatilità dei titoli come GameStop nell’ultimo mese. Se si clicca su «options» compare una spiegazione: «Be bullish on stocks you believe in and bearish on the ones you don't. It's your call». Tradotto: gioca al rialzo sui titoli in cui credi, e a ribasso su quello in cui non credi. E’ una tua scelta, giocato sull'immagine dell’orso e del toro.

Chiaro il riferimento alle opzioni call e put: i contratti di acquisto dei titoli in futuro scommettendo sul loro rialzo o il loro ribasso. Se fino a poco tempo fa era uno strumento legato alle analisi dell’andamento di una società, di cui si cercava di prevedere un miglioramento o un peggioramento del business, ora con l’affaire GameStop è diventato un gioco, una scommessa, per far perdere soldi ai fondi speculativi.

E’ per questo che Robinhood giovedì scorso ha fermato per mezza giornata le vendite allo scoperto di 12 azioni, comprese quelle della catena texana dei negozi di videogiochi. Poi è stata costretta a fare marcia indietro, e il valzer del titolo è ripartito come prima.

Uno dei punti di forza di questa app è che non richiede commissioni. L’azienda, si legge sui siti che ne hanno analizzato il modello di business, guadagna dagli interessi maturati dalla liquidità residua dei conti correnti e non investiti in altri strumenti. Abbastanza per reggere una struttura snella, che non ha uffici, nè sportelli, e un personale ridotto al minimo.

© Riproduzione riservata