Ventenne suicida dopo aver investito su Robinhood. La denuncia dei genitori

Causa contro Robinhood, accusata di «condotta imprudente» alla base della morte di uno studente di 20 anni. La famiglia del ragazzo ha presentato una azione legale contro la piattaforma per aver contribuito con "informazioni fuorvianti" al suicidio di Alex Kearns e chide ora i danni.

Il 20enne è andato in confusione credendo di aver perso 730.000 dollari: le sue domande e le richieste di chiarimenti a Robinhood sono cadute nel vuoto e il ragazzo, sopraffatto dagli eventi, si è tolto la vita. «Siamo devastati alla morte di Alex Kearns - afferma un portavoce di Robinhood -. Restiamo impegnati a rendere Robinhood un posto per imparare e investire in modo responsabile». Robinhood è la piattaforma salita alle cronache per la volata di Gamestop innescata dagli investitori di Reddit.

