Vodafone: a San Valentino giga illimitati a tutti i clienti

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Vodafone offre a tutti i suoi clienti Giga illimitati per tutta la giornata per stare vicino alle persone che amano. I Giga si attiveranno in automatico e si disattiveranno a fine giornata. I clienti Vodafone sono anche i protagonisti dei nuovi spot tv dell’operatore.

Sono numerosi, infatti, i clienti che hanno partecipato al contest social di Vodafone e pubblicato le proprie storie su Instagram dichiarando il loro amore come nei film. I contenuti migliori sono stati scelti per la campagna dedicata al giorno di San Valentino, on air da oggi sulle principali emittenti televisive e sui canali digital e social. Negli spot i clienti vincitori del contest dichiarano il loro amore ispirandosi a tre grandi storie d’amore protagoniste di successi cinematografici. "E proprio il grande Cinema e le Serie TV sono i protagonisti di un ulteriore regalo che Vodafone offre ai suoi clienti, che in questi giorni hanno la possibilità di attivare Infinity con i primi sei mesi gratuiti", si legge in una nota.

