Bitcoin corre e torna sopra i 52mila dollari, poi ripiega

Bitcoin torna a correre e torna a superare in giornata la valutazione di 52 mila dollari, prima di ripiegare a 51 mila dollari. La moneta digitale in 24 ore ha guadagnato circa 4 mila dollari, rispetto ai 47 mila di ieri. La capitalizzazione di mercato torna a volare verso i mille miliardi, attestandosi al momento a 950,5 miliardi.

Bitcoin: procuratore Ny avverte, criptovalute ad alto rischio

Le criptovalute come il Bitcoin sono ad «alto rischio, sono investimenti instabili che possono tradursi in devastanti perdite. Tutti gli investitori dovrebbero procedere con estrema cautela quando investono nelle valute virtuali», suscettibili di «bolle speculative» e abusi da parte di criminali. E’ l’avvertimento del procuratore generale di New York, Letitia James, mettendo in guardia sul fatto che gli asset virtuali espongono gli investitori alla manipolazione di mercato e al conflitto di interesse fra gli operatori delle diverse piattaforme. «Molti operatori di piattaforme di trading di valute virtuali - osserva James - hanno spesso forti investimenti in criptovalute e fanno trading sulle loro stesse piattaforme senza supervisione».

