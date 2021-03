Lotteria degli scontrini, i primi 10 vincitori: ecco come partecipare

Sono stati estratti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini che riceveranno un premio da 100 mila euro ciascuno. I codici vincenti del concorso di febbraio sono stati pubblicati da Adm sul proprio profilo Twitter. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. Sono stati estratti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i primi 10 codici vincenti della Lotteria degli scontrini che riceveranno un premio da 100 mila euro ciascuno.

I codici sono stati pubblicati da Adm sul proprio profilo Twitter. La lotteria degli scontrini è partita a inizio febbraio per promuovere, insieme al cashback, l’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili. Oltre 4 milioni di italiani, secondo i dati forniti dal Mef, hanno richiesto il codice per poter partecipare mentre toccano quasi i 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione.

I fortunati estratti avranno 90 giorni di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio, trascorsi i quali si perderà il diritto e la cifra resterà nelle casse dell’Erario. L’estrazione si terrà presso il campus Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria e i codici vincenti verranno resi pubblici domani alle 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

© Riproduzione riservata