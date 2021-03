Sport e salute: lettera aperta ai collaboratori sportivi, il bonus è la priorità

Il numero uno di Sport e Salute Vito Cozzoli scrive ai collaboratori sportivi: "Voi venite prima di tutto" .

Dopo 12 mesi di stop forzato causa Covid-19. L'Italia, tranne per poche eccezioni, è stata costretta a dichiarare un nuovo lockdown.

"Per i Collaboratori Sportivi Sport e Salute è diventata un punto di riferimento. Ed è quello che vogliamo essere perché voi, donne e uomini delle società e delle associazioni dilettantistiche, rappresentate la vera spina dorsale dello sport italiano. Venite prima di tutto.

A noi vi rivolgete per avere notizie delle indennità. Due mesi e mezzo senza reddito “sono una disperazione”, come scrivete nei commenti ai post della Società. Sappiamo anche che la vostra priorità non sono i bonus, ma la riapertura delle palestre, delle piscine, dei circoli.

Ovvero, fare il vostro lavoro nelle società, insieme alle quali rappresentate un presidio civile del Paese. Però quando lo stop è obbligato dall’andamento della pandemia, coloro che non stanno lavorando o lo stanno facendo a un regime minimo devono andare avanti.