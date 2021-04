Solo 1 posto di lavoro su 4 al Sud. Confcommmercio: "Puntare sul turismo"

Tra i nuovi occupati in Italia negli ultimi 20 anni, solo uno su 4 è nelle regioni meridionali. E’ quanto mette in luce l’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio «Economia e Occupazione al Sud 2015-2019», secondo cui il Mezzogiorno è sempre più distante da resto del paese e dal 1995 ad oggi si riduce il suo peso sul Pl nazionale. Tra le cause, i deficit strutturali, lo spopolamento giovanile e il turismo sottoutilizzato. Secondo l’ufficio studi, il rapporto tra prodotto pro capite reale di un abitante del Sud rispetto a quello di un abitante del Nord-ovest scende da 0,55 (55%) del 2007 a 0,52 del 2019. Tra il 2015 e il 2019 il Mezzogiorno registra una perdita di oltre 1,5 milioni di giovani. Pesante l’impatto sull mercato del lavoro: «nei quasi cinque lustri considerati, la crescita cumulata dell’occupazione per il totale Italia (16,4%) è 4 volte quella del Sud (4,1%)».

Secondo Confcommercio, bisogna allora rilanciare l’economia sfruttando le enormi potenzialità del turismo, settore al quale il Sud «sarebbe potenzialmente vocato in misura incisiva». Valuta la quota di spesa dei turisti stranieri sui consumi interni delle regioni italiane, Confcommercio nota che «in valore assoluto le presenze straniere di tutto il Sud risultano inferiori a quelle del solo Lazio». L’incidenza percentuale della spesa degli stranieri (turismi attivi) sui consumi interni è in Italia del 4%, ma mentre al Centro arriva al 5,6% nelle regioni meridionali si ferma al 2,3% Occorre, dunque, mettere adeguatamente «a reddito» le risorse di quest’area - bellezze naturali, percorsi culturali, clima favorevole - e consentire alle regioni meridionali di partecipare al processo di costruzione di ricchezza attraverso il turismo

