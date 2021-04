Bonus casalinghe 2021: ecco cos'è e chi ne ha diritto

Un bonus per le casalinghe. Era stato programmato attraverso il decreto Agosto (del 2020) e resta congelato in attesa del decreto a opera del ministero per le Pari opportunità e la Famiglia. Non tutti possono accedervi.

Bonus casalinghe 2021: i requisiti

Si tratta di un Fondo per la formazione delle casalinghe e dei casalinghi istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, come si legge nel decreto Agosto convertito. Il fondo mira alla promozione della formazione professionale di tutte quelle persone che svolgono lavori domestici, al fine di garantire maggiori opportunità occupazionali e quindi di scelta più libera e consapevole.Si tratta dunque di un credito per la frequentazione gratis di corsi formazione volti a garantire alle donne disoccupate casalinghe possibilità eventuali di accesso nel mondo del lavoro.

Chi ne ha diritto?

Il bonus casalinghe 2021, e casalinghi, è destinato come si legge nel testo del decreto convertito “a coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493”.

