BTP Futura: ecco i tassi minimi garantiti e l’Isin della terza emissione - Le FAQ

Il Btp Futura ha realizzato 50.300 contratti per un totale di 2,28 miliardi di euro raccolti nella prima giornata di sottoscrizioni. Sono i dati di collocamento del titolo, che oltre alla cedola crescente riconosce un premio legato all’andamento del Pil. Le operazioni si chiuderanno venerdì prossimo 23 aprile alle 13, con regolazione dei contratti il 27 aprile.

Nei giorni scorsi il Dipartimento del Tesoro ha reso nota la serie dei tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura, il Titolo 100% retail, legato al Pil nazionale, che sostiene la ripresa economica post Covid-19.

* 0,75% dal 1° al 4° anno;

* 1,20% dal 5° all’8° anno;

* 1,65% dal 9° al 12° anno;

* 2% dal 13° al 16° anno.

I tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti annunciati. Il tasso cedolare fissato per i primi 4 anni di vita del titolo resterà invariato, mentre in base alle condizioni di mercato potranno essere rivisti al rialzo solo i tassi cedolari relativi ai tre successivi quadrienni.

Cosa sono i BTP Futura?

I BTP Futura sono titoli di Stato nati con l’obiettivo di supportare l’economia nazionale: i suoi proventi vengono interamente utilizzati per finanziare i provvedimenti adottati dal Governo per sostenere la ripresa economica del Paese dalla pandemia da Covid-19 e le spese relative alla campagna vaccinale.

I BTP Futura sono titoli di Stato a medio-lungo termine con scadenza superiore ad 8 anni e cedole semestrali nominali, pensati unicamente per le esigenze dei risparmiatori e degli investitori retail. Sono infatti, insieme ai Btp Italia, gli unici titoli di Stato che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana-London Stock Exchange Group (www.borsaitaliana.it).

In questo modo l’acquisto all’emissione, oltre che in banca o all’Ufficio Postale, può essere fatto anche tramite qualsiasi home banking abilitato alle funzioni di trading.

Per chi è consigliato questo genere di investimento?

I BTP Futura sono i primi titoli di Stato pensati unicamente per gli investitori privati. È un investimento di medio-lungo termine che prevede una remunerazione crescente nel tempo. Le modalità di acquisto all’emissione (su piattaforma MOT www.borsaitaliana.it) ne fanno un prodotto ideale anche per chi è abituato a gestire in autonomia i propri investimenti tramite i sistemi di trading online.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005442089.

I proventi del BTP Futura, che sarà in emissione dal 19 al 23 aprile prossimi, salvo chiusura anticipata, saranno interamente destinati a finanziarie le misure per la ripresa economica del Paese dalla pandemia del Covid-19 e le spese relative alla campagna vaccinale.

BTP Futura presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Il titolo avrà una scadenza di 16 anni e sarà previsto un doppio premio fedeltà: alla fine dei primi otto anni di vita del titolo l’investitore che avrà detenuto il BTP Futura sin dall’emissione avrà diritto a un premio intermedio pari al 40% della media del tasso di crescita del PIL nominale registrato dall’ISTAT nei primi otto anni di vita del titolo, con un minimo dello 0,4% del capitale investito, fino ad un massimo dell’1,2%, Alla scadenza finale (dopo i successivi otto anni), agli investitori che avranno continuato a detenere il titolo senza soluzione di continuità dall’emissione fino alla scadenza, verrà corrisposto un premio finale che includerà due componenti: la prima pari al restante 60% della media del tasso di crescita del PIL registrato nei primi otto anni del titolo, con un minimo dello 0,6% fino ad un massimo dell’1,8%; la seconda pari al 100% della media del tasso di crescita del PIL registrato dall’ISTAT dal nono al sedicesimo anno, con un minimo dell’1% ed un massimo del 3% del capitale investito.

Il titolo sarà collocato alla pari (prezzo 100) sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione. L’eventuale chiusura anticipata non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 21 aprile, garantendo dunque al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.

Non sono previste spese per commissioni per gli acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l’usuale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali.

Quali tassi offre il BTP Futura?

La serie dei tassi cedolari annui minimi garantiti viene comunicata dal Tesoro ogni volta prima dell’apertura del periodo di collocamento e dipende dalle condizioni di mercato. Sul sito www.mef.gov.it troverai la comunicazione dei tassi applicati per ogni emissione.

Come e quando si possono acquistare i BTP Futura?

I I BTP Futura si acquistano all’emissione direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading durante i giorni del periodo di collocamento. Come tutti gli altri titoli di Stato, comunque, anche i BTP Futura si possono acquistare all’emissione allo sportello presso la propria banca o Ufficio Postale abilitato. Le date dei periodi di collocamento verranno comunicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze www.mef.gov.it.

E’ possibile aderire all’offerta del BTP Futura tramite il servizio Banco Posta?

Sì, analogamente a tutti gli altri titoli di Stato.

Dove si può sottoscrivere il BTP Futura?

BTP Futura è sottoscrivibile in banca, all’ufficio postale, e online, mediante il proprio home-banking, o attraverso nuove modalità di prenotazione offerte dagli istituti bancari in considerazione della particolare situazione determinata dalle misure restrittive di questi mesi.

