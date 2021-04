Codice fiscale: cosa fare e come richiedere un duplicato pure online se smarrito o scaduto.

Gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e della provincia di Trento possono accedere al servizio con operatore per assistenza su materie catastali. Il servizio, attualmente in fase sperimentale, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali).

Per accedere al servizio con operatore è necessario tenere a portata di mano il codice fiscale perché verrà richiesto dal sistema vocale. Il mancato riconoscimento del codice fiscale non comporta comunque l'interruzione della chiamata. Sarà l'operatore ad acquisirlo al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

Per i quesiti particolarmente complessi che hanno bisogno di approfondimenti, gli operatori potranno fornire la soluzione con una successiva richiamata.

Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). In questo modo, è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.