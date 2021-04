Mutti cerca 1100 stagionali per trasformazione pomodoro - Come candidarsi

Cersasi 1100 lavoratori stagionali per la campagna di trasformazione del pomodoro della storica azienda di Parma Mutti Spa, leader in Europa per questo tipo di lavorazione. Forza lavoro che - nel periodo tra luglio e settembre - sarà impiegate a supporto delle attività produttive e amministrative all’interno dei tre stabilimenti del Gruppo. Nello specifico, le persone ricercate sono 500 a Montechiarugolo (PR), 300 a Collecchio (PR) e 300 a Oliveto Citra (SA). La campagna del pomodoro è il momento più importante dell’anno per Mutti: in soli 70 giorni l’azienda trasforma tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori italiane. La raccolta della materia prima è invece meccanizzata al 100% per evitare - spiega l’azienda-ogni tipo di sfruttamento. Il pomodoro colto arriva negli stabilimenti Mutti e viene trasformato entro 3 ore dalla raccolta per garantire la salvaguardia della freschezza, del colore, e del profumo.

«La campagna di trasformazione del pomodoro è da sempre un’opportunità lavorativa importante per le persone presenti sui territori in cui operiamo - afferma Federico Luddi, HR Director di Mutti. In questo periodo storico, segnato da una pandemia che ha inferto un duro colpo all’economia nazionale, lo è in particolar modo. Siamo quindi felici di aprire le porte di Mutti a chi desidera far parte di questo momento per noi fondamentale e di dare il nostro contributo alle comunità locali dove Mutti ha i suoi stabilimenti, nel Nord e nel Sud d’Italia». Il contratto erogato è a tempo determinato stagionale la cui durata può essere variabile a seconda delle esigenze produttive. Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, essere automuniti ed essere disponibili a lavorare su turni.

E’ possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito Mutti: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-del-pomodoro/.

