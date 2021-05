Boom di domande per le supplenze ATA: su oltre 2 milioni il 60% viene dal Sud

Sono 2.178.949 le domande presentate per le supplenze del personale scolastico a tempo indeterminato dei servizi complementari (terza fascia Ata - assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ausiliari). Il concorso pubblico, per soli titoli, di durata triennale, è scaduto il 26 aprile scorso. Secondo una rilevazione fatta dalla Uil scuola, da un punto di vista geografico, le domande arrivano prevalentemente dalle province meridionali (61.29%), rispetto le settentrionali (38.71%). C'è una particolare concentrazione di domande provenienti dalle città metropolitane (38.8%).

"Mentre il mondo va avanti - osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - il governo nicchia e pensa ai trasferimenti finanziari che le varie lobby rivendicando: serve, invece una strategia di sviluppo che guardi al lavoro che è l’unico mezzo per aumentare la domanda aggregata che ci farebbe uscire dalla crisi. Al momento la politica non aiuta e pensa al consenso, ai like e alle prossime elezioni».

