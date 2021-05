Bonus tv 2021 da 100 euro senza Isee, come funziona e come richiederlo

Il countdown verso giugno 2022 è ormai cominciato. Un mese chiave, segnato in rosso sul calendario di tutti gli italiani, perché entro quel periodo dovranno essere smaltiti gli apparecchi televisivi vetusti non più idonei al nuovo standard della televisione digitale terrestre (Dvb-T 2 con codifica Hevc main 10).

Bonus tv 2021 da 100 euro per rottamare i vecchi televisori

L'ultimo passaggio per poter richiedere l'incentivo è il decreto attuativo congiunto di cui dovranno occuparsi Mise e Mef (una pratica che si trascina da febbraio 2021), che metteranno sul piatto 100 milioni di euro per poter soddisfare le richieste degli utenti. Si potrà usufruire di un bonus fino a 100 euro per rottamare i vecchi apparecchi televisivi.

Bonus tv senza limiti di Isee

Questo tipo di incentivo non contemplerà la presentazione dell'Isee. In sostanza, non ci saranno limiti, se non quello di poterne richiede solo una a famiglia. Il lasso di tempo di un anno è poco più si è reso necessario per agevolare la transizione. In precedenza, il bonus tv veniva accordato solo con la presentazione dell'Isee: fino a 20mila euro lo "sconto" sarebbe stato di 50 euro (non fino a 100 come prevederà il nuovo decreto attuativo).

Come richiedere il bonus tv

Per ottenere l'agevolazione è sufficiente presentare al rivenditore di apparecchi televisivi un'apposita autocertificazione in cui si dichiara di possedere tutti i requisiti per poter acquistare un decoder o una tv DVB-T2 di qualunque dimensione. In base alla normativa.

Il bonus è valido anche nel caso di acquisti on-line.

