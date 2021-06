Riscossione Sicilia e comuni in dissesto, la Corte dei conti denuncia "irregolarità e distrazioni"

"Il Governo regionale non chiede prebende o regalie, ma le risposte per garantire le risorse delle funzioni attribuite dallo Statuto e i livelli essenziali delle prestazioni che sono costituzionalmente riconosciuti, obiettivi questi che con attuale gettito diventano irraggiungibili". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo alla cerimonia di parifica del Rendiconto della Regione per il 2019 davanti alle sezioni riunite della Corte dei Conti, a Palermo. Ho chiesto un incontro al Presidente del Consiglio, ha aggiunto "serve ridefinire urgentemente gli accordi finanziari riconoscendo alla mia regione quanto necessario a garantire i diritti di cittadinanza".

Durante la requisitoria sul rendiconto della Regione per il 2019, il procuratore generale Corte dei Conti, Pino Zingale, ha preannunciato una denuncia alla Procura penale «per irregolarità e distrazione nella gestione di somme riscosse da Riscossione Sicilia».«Ad ulteriore e autorevolissima conferma della gravità della situazione finanziaria dei Comuni siciliani a causa della legislazione nazionale e regionale e di una catastrofica gestione di Riscossione Sicilia, che produce effetti devastanti sui bilanci di tutti i Comuni siciliani» aggiunge Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia dopo che il Procuratore generale Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto 2019 della Regione, ha preannunciato una denuncia alla Procura penale per irregolarità e distrazione nella gestione di somme riscosse da Riscossione Sicilia. Nel rendiconto è evidenziato il collegamento tra stato di stagnazione economica della Sicilia, che si è aggravato e le gravissime criticità finanziarie dei Comuni siciliani (un terzo della popolazione siciliana vive in Comuni in dissesto di predissesto) e la grave criticità del sistema di riscossione in Sicilia che produce effetti determinanti sul numero di Comuni in dissesto in continuo aumento, dice Anci Sicilia.

Sono "numerose le criticità" emerse, anche nella gestione delle entrate da parte di Riscossione Sicilia, evidenziate nella requisitoria del pubblico ministero presidente Pino Zingale, illustrata nel corso dell’udienza di parifica per il rendiconto 2019 della Regione siciliana, tanto che il magistrato contabile ha segnalato la questione alla Procura della Repubblica per verificare se non esistano profili penali oltre che contabili sul mancato versamento di 110 milioni di euro.

