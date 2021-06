Come comunicare l’Iban all'Agenzia delle Entrate per l’accredito dei rimborsi sul conto corrente

Come comunicare dell’Iban all'Agenzia delle entrate per l’accredito dei rimborsi sul conto corrente?

Esistono tre possibilità: online sul sito dell'Agenzia delle entrate, con Posta elettronica certificata (Pec) o negli uffici dell'Agenzia.

Come comunicare l’Iban online

Per questo tipo di comunicazione basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate, accedere all’area riservata con le proprie credenziali SPID, la carta d’Identità elettronica (CIE) o con il Pin di Fisconline.

Nella prima pagina “La mia scrivania” occorre selezionare “Servizi per” - “Richiedere” - “Accredito rimborso ed altre somme su c/c” e seguire le ISTRUZIONI.

Come comunicare l’Iban con PEC

In aggiunta alle ordinarie modalità, il modello per la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmato digitalmente, può essere presentato in allegato a un messaggio PEC, senza possibilità di delega.

Trova qui e-mail e PEC degli uffici: LINK

Come comunicare l’Iban con PEC in ufficio

Ai seguenti link è possibile prelevare il modello da compilare e portare in ufficio.

Ecco la pagina in cui sono elencati gli indirizzi degli uffici

