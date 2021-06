L'impatto del Covid sul turismo supera i 4.000 miliardi

Il crollo del turismo internazionale a causa della pandemia di Covid-19 potrebbe portare a una perdita di oltre 4mila miliardi negli anni 2020 e 2021. Lo rivela il rapporto congiunto dell’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) delle Nazioni Unite e della Conferenza sul commercio e lo sviluppo (Unctdad). «Il turismo è un’ancora di salvezza per milioni di persone. Promuovere la vaccinazione per proteggere le comunità e sostenere la ripartenza in sicurezza del turismo è fondamentale per recuperare posti di lavoroe», ha affermato il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili.

