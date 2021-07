Timvision, la nuova casa del calcio: presentato il palinsesto targato stagione 2021-2022

Se la chiamano "la nuova casa del calcio" un motivo di sarà. Stamattina la piattaforma streaming Timvision è stata svelata agli italiano attraverso una presentazione molto... multimediale. Un'offerta illustrata soprattutto attraverso la proiezione di video carichi di contenuti: tra sport, intrattenimento, serie tv e programmi per bambini. Ma il vero must stagionale sarà rappresentato, appunto, dal calcio. Tra i numerosi partner che affiancheranno Timvision ci sarà anche Dazn, piattaforma che ha recentemente "strappato" alla concorrenza i diritti sulla Serie A. Un colpaccio da 90, ma non il solo. Sarà una stagione ricca di contenuti, perché oltre a Dazn ci sarà Mediaset Infinity a completare l'offerta calcistica e porterà sulla piattaforma di Tim tutto il calcio italiano ed europeo. Lo sport, dunque, ma non solo: perché l'offerta riguarderà i contenuti presenti nelle applicazioni dei migliori servizi d’intrattenimento di Disney+, discovery+, Mediaset Infinity (non solo lato calcio), Netflix, Amazon PrimeVideo e di molti altri player del settore.

Sport, Olimpiadi e calcio e... il 4k

Il must stagionale, come detto, sarà il calcio. Grazie all’accordo di distribuzione che rende disponibile l’app Dazn su TimVision saranno visibili tutti i contenuti di calcio e sport: la serie A Tim , la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League, la Serie B, la Liga spagnola, la Fa Cup inglese, la Moto Gp, la Nfl, l’Ufc, Matchroom, Ggg e Golden Boy per la boxe e Indycar. A tutto questo, come detto, si aggiungono i contenuti di Mediaset Infinity con 104 match di Uefa Champions League a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5 (Coppa Italia inclusa). Su TimVision è disponibile anche l’intero catalogo discovery+ e la programmazione completa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 grazie a tutti i canali extra di Eurosport. Inoltre, verrà offerto in esclusiva ai clienti, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K, per un’esperienza di visione unica delle migliori gare della manifestazione. Non mancheranno le sfide del ciclismo con i tre grandi Giri, il tennis con i tornei del Grande Slam, la Serie A di basket, i Giochi Olimpici di Pechino 2022 e tutti gli sport invernali, il golf con le esclusive del PGA Tour e l’European Tour, i motori delle 24 ore di Le Mans e molti altri importanti appuntamenti da non perdere. Inoltre, TimVision continuerà a essere la casa della Serie A Femminile, trasmettendo in diretta tutti i match del campionato – di cui cinque in esclusiva e uno in co-esclusiva -, le final four di Supercoppa e quarti, semifinali e finale di Coppa Italia, per un totale di oltre 140 partite.

