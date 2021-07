Tutti gli sconti della precompilata 2021 e dei bonus fiscali - GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE

La circolare n. 7/2021 pubblicata dall'Agenzia delle entrate si trasforma in una rubrica a colori. I contenuti sono suddivisi in aree tematiche, dalle spese sanitarie alle agevolazioni legate al mondo della casa, passando per crediti d’imposta e contributi, e sono caratterizzati da collegamenti rapidi, che ne rendono la consultazione più agevole.

Grazie al nuovo format è possibile avere una panoramica completa e aggiornata sul tema di interesse senza dover leggere tutto il documento.

Puoi scaricare la guida cliccando sul link:

