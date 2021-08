Bando di concorso per 304 funzionari Miur - Ecco come presentare la domanda

Bando di concorso per 304 funzionari Miur - Ecco come presentare domanda

E' stato bandito un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione (G.U. - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021)

Le domande di partecipazione vanno presentate accedendo alla piattaforma disponibile al seguente indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it la quale costituisce canale esclusivo di pubblicazione di ogni comunicazione relativa alla procedura di concorso.

I candidati possono presentare istanza on line di partecipazione al concorso entro le ore 18.00 del 27 agosto 2021.

