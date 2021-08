Rimborso Irpef ad agosto. In arrivo fino a 1880 euro in busta paga: a chi spetta e come ottenerlo.

Il mese di agosto porta in dote un altro importante “bonus” per i lavoratori italiani. Nello specifico si tratta di un rimborso Irpef che può raggiungere la cifra di 1880 euro. La somma viene direttamente inserita in busta paga ed é legata alle detrazioni ai fini di imposta sul reddito delle persone fisiche e dipenderà dal tipo di contratto di lavoro. I destinatari del rimborso Irpef sono i lavoratori dipendenti e le detrazioni saranno calcolate in base al numero di giorni di lavoro realmente effettuati durante l’anno.

Chi otterrà le cifre più alte e come si calcola il rimborso

Sostanzialmente, la detrazione per il lavoratore dipendente arriverà all'importo di 1880 euro nel caso in cui il reddito complessivo del lavoratore non supererà la soglia degli 8mila euro. In ogni caso, l’importo del “bonus” non potrà essere inferiore a 690 euro. La soglia minima di detrazione aumenta a 1.380 euro quando il lavoratore risulta occupato con un contratto a tempo determinato e non supera la soglia di reddito degli 8.000 euro.

Diverso è invece il caso del lavoratore che percepisce un reddito complessivo sopra la soglia di 8.000 euro ma inferiore ai 28.000 euro. Quest'ultimo potrà beneficiare di un bonus pari a 978 euro. Il “bonus” in busta paga decresce con l’aumentare del reddito complessivo del lavoratore per azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo del lavoratore pari o superiore alla soglia dei 55mila euro.

In qualità di sostituto di imposta, sarà direttamente il datore di lavoro ad applicare in busta paga le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

