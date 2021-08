Inflazione e prezzi della benzina: maxi-stangata da +584 euro annui a famiglia

L’inflazione che a luglio sale all’1,9% si tradurrà in una maxi-stangata da +584 euro annui per la famiglia «tipo». Lo calcola il Codacons, commentando i dati dell’Istat. «Brutte notizie per i consumatori italiani, con i prezzi al dettaglio che subiscono un fortissimo rialzo a luglio - afferma il presidente Carlo Rienzi - A trainare l’escalation dei prezzi è il caro-benzina, che ha portato a luglio all’abnorme aumento delle tariffe di luce e gas e a rincari generalizzati per il comparto dei trasporti (+5,2% su base annua), al punto che solo per gli spostamenti una famiglia con due figli è costretta a spendere oggi +281 euro all’anno».

«Ma sui prezzi pesano in modo evidente anche le speculazioni legate alle vacanze estive degli italiani - prosegue Rienzi - L'Istat conferma in pieno l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal Codacons circa i rincari che si stanno registrando in Italia nel comparto turistico. Un vera e propria stangata sulle vacanze degli italiani che, quest’anno, si ritroveranno a pagare sensibilmente di più per viaggiare in auto, spostarsi in aereo o traghetto e soggiornare presso le strutture turistiche».

