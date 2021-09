Carburanti, torna la calma sui prezzi. La media è di 1,664 al litro

Torna la calma sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri stabili, le compagnie lasciano fermi i prezzi raccomandati. Di conseguenza i prezzi praticati sul territorio risultano poco mossi, registrando solo leggeri assestamenti al rialzo nella modalità self. Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, va a 1,664 euro/litro (ieri 1,662) con i diversi marchi compresi tra 1,652 e 1,672 euro/litro (no logo 1,654). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, sale a 1,512 euro/litro (ieri 1,511) con le compagnie posizionate tra 1,497 e 1,532 euro/litro (no logo 1,495).

