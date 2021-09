Trenitalia, Corradi: "In Sicilia stiamo pensando a forti investimenti"

"Questi incontri sono fondamentali, tra l’altro è molto interessante e importante la partecipazione di Trenitalia. Uno pensa Trenitalia come concentrata solo in Italia per un servizio di trasporti, questo rimane il nostro core ma stiamo puntando sempre di più sulla parte internazionale. Abbiamo la Grecia, l’Inghilterra, la Spagna, la Francia e quindi la crescita anche a livello internazionale per noi è molto importante. Non dimentichiamo anche la Germania, dove siamo il secondo operatore". Così Luigi Corradi, Ad e direttore generale Trenitalia, presente all’Italian Export Forum a Marsala.

"In Sicilia, chiaramente insieme a Rfi, stiamo pensando a forti investimenti che devono partire prima di tutto dalle infrastrutture e poi seguire con i treni. Questo fa parte del Pnrr e - ha aggiunto - da parte delle Ferrovie dello Stato ci sarà il massimo sforzo".

