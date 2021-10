Decreto fiscale, si va verso altre 13 settimane di cassa integrazione Covid gratuita

Un decreto unico, con le misure fiscali e le norme sulla sicurezza sul lavoro. E' il provvedimento che dovrebbe arrivare domani, probabilmente in mattinata, sul tavolo del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da diverse fonti, secondo le quali il veicolo del decreto unico servirebbe anche ad agevolare i lavori parlamentari di esame e conversione del provvedimento, nella sessione di bilancio che sta per aprirsi con il varo della manovra.

Oggi l'incontro tra i sindacati e il governo sulle norme sul lavoro.

"Sarà potenziata e affrontata la sospensione delle attività dove non sono rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro, è molto importante: oggi c'era una soglia del 20% di lavoro nero, viene abbassata al 10% di lavoro nero e sono individuate le casistiche che permettono da subito di poter sospendere le attività". Così il leader della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulle norme per la sicurezza sul lavoro.

"Un incontro breve ma positivo. Il governo assicura un forte intervento già nelle prossime ore" per la sicurezza sul lavoro. "Altre misure saranno assunte con provvedimenti successivi". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Oltre al rifinanziamento della cig Covid fino a fine anno, nel decreto fiscale "si rifinanziano l'indennnità di malattia per le persone in quarantena. Un primo giudizio positivo sul complesso di questi interventi".

Sul green pass abbiamo chiesto al governo di valutare l'opportunità di ridurre ulteriormente i costi dei tamponi e di sostenere impresa e lavoro sul tema della salute e sicurezza. Il presidente del Consiglio ci ha assicurato che nelle prossime ore il governo deciderà anche eventuali inziative in questo senso", ha aggiunto Sbarra, al termine dell'incontro

© Riproduzione riservata