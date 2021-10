Bitcoin: supera 61.000 dollari, nuovo massimo da 6 mesi

Il prezzo del Bitcoin estende i guadagni e tocca un nuovo massimo da sei mesi sopra quota 61.000 dollari spingendosi fino a 61.727,41 dollari. I trader sono ottimisti sulla possibilità che la Sec dia il via libera al primo ETF sui future del bitcoin.

Cina battuta, Usa primo hub al mondo per il "mining" di Bitcoin

Gli Stati Uniti superano la Cina e si affermano come la meta preferita dei miner di Bitcoin. Il divieto imposto da Pechino nei mesi scorsi sulla produzione della criptovaluta ha infatti innescato la fuga verso nuove destinazioni, dando vita a quella che è già definita la 'grande migrazione del mining'. Secondo i dati di Cambridge Centre for Alternative Finance, fra maggio e luglio la quota globale cinese di hashrate - l'unità per misurare la potenza di elaborazione della rete Bitcoin - è crollata a zero, mentre quella americana è schizzata al 35,4%, in aumento del 428% rispetto al settembre 2020. In rialzo anche la quota del Kazakhstan, salita al 18%.

