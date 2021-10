Tv: via allo switch off, domani alcuni canali potrebbero oscurarsi

Primo step del percorso verso il nuovo digitale terrestre, con il via dal 20 ottobre alla trasmissione di alcuni canali Rai e Mediaset nel nuovo standard Mpeg-4. Per molti italiani è tempo di verificare la compatibilità del proprio televisore ed eventualmente di cambiarlo, usufruendo del bonus tv. Le modifiche, in questa prima fase, sono state lasciate alle decisioni delle singole emittenti. La Rai ha deciso di trasmettere in Mpeg4 solamente i canali specialistici (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola), mentre quelli generalisti resteranno visibili in Mpeg2. Lo stesso farà Mediaset (passano al nuovo standard TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv). Non avranno problemi a ricevere i canali tutti coloro che hanno un televisore che permette già oggi la ricezione del segnale in alta definizione dal numero 500 in poi del telecomando.

Si stima che circa 10 milioni di famiglie abbiano necessità di fare l’upgrade e al primo ottobre è stata superata la soglia del milione di apparecchi acquisti con il bonus, usufruibile dallo scorso agosto. Gli incentivi sono due: in caso si abbia un Isee al di sotto dei 20mila euro sarà possibile avere uno sconto di 30 euro per l’acquisto di un decoder o di un televisore. Non sono previsti invece limiti di reddito in caso di rottamazione, che dà diritto a uno sconto del 20% sul costo del nuovo apparecchio fino a un massimo di 100 euro. Il bonus si può ricevere fino alla fine del 2022 o fino a esaurimento risorse.

© Riproduzione riservata