Caro Benzina: prezzi ancora su. Per il servito si arriva fino a 1,95 euro

Brutte notizie per automobilisti e motociclisti: ancora in aumento i prezzi praticati dei carburanti sulla rete a valle degli ultimi interventi effettuati dalle compagnie, che nella giornata di oggi lasciano invariati i prezzi raccomandati. Per quel che concerne le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, hanno chiuso ieri in leggero aumento.

Secondo il monitoraggio di Quotidiano energia per il servito si arriva fino a 1,95 euro al litro mentre il prezzo medio è a 1,876 euro al litro (ieri 1,873) . Per la modalità self il prezzo medio è di 1,742 euro al litro (ieri 1,738).

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, va 1,742 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,741 e 1,750 euro al litro (no logo 1,724). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre self, sale a 1,605 euro al litro (ieri 1,600) con le compagnie posizionate tra 1,604 e 1,613 euro/litro (no logo 1,591).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,876 euro al litro (ieri 1,873) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,819 e 1,950 euro al litro (no logo 1,771). La media del diesel servito si porta a 1,747 euro al litro (ieri 1,743), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,693 e 1,815 euro al litro (no logo 1,641).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,814 a 0,838 euro/litro (no logo 0,803). Il prezzo medio del metano auto si posiziona infine tra 1,584 e 1,881 (no logo 1,570).

