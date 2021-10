Dal G20 sì alla Minimum Tax. Ecco cos'è e cosa cambia con la tassa sulle multinazionali digitali

Al G20 dell'Economia svoltosi nello scorso mese di luglio a Venezia era stata fortemente propugnata dagli Usa. Di cosa stiamo parlando? Della proposta di una Global Minimum Tax per le grandi compagnie mondiali che ora dal G20 di Roma in corso di svolgimento ha avuto il via libera.

Nel corso del G20 romano è stato, infatti, espresso un "ampio e trasversale" sostegno all'accordo raggiunto nei lavori del vertice sulla tassazione minima globale, si apprende da fonti diplomatiche, a margine dei lavori. Il sostegno relativo alla tassazione minima globale è stato manifestato esplicitamente - spiegano - dagli Stati Uniti e da Paesi come Brasile, Francia, Corea.

Cos’è la Global Minimum Tax

Più nello specifico, si tratta di una tipologia di tassazione che ha come obiettivo quello di rendere meno favorevole alle multinazionali di prevedere la creazione di loro sedi nei famigerati paradisi fiscali, luoghi in cui le grandi imprese mondiali hanno trovato il modo per aggirare l'imposizione fiscale. Come? Anche grazie alle convenzioni internazionali che prevedono che il reddito di un’impresa possa essere sottoposto a tassazione in uno Stato diverso da quello di residenza solo se sia riconducibile ad una stabile organizzazione (ossia con una sede fissa o stabile nello spazio e nel tempo) sita in uno Stato diverso da quello di residenza, collegata all’esercizio normale dell’impresa e sufficiente a produrre reddito, in cui l’impresa stessa esercita in tutto o in parte la sua attività.

La novità dal 1 gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023 tutti le grandi imprese con un fatturato superiore ai 20mliardi di dollari saranno tassate con il 15% della nuova imposizione fiscale ed, inoltre, il 20% di quanto ricavato verrà destinato ai paesi dove si è realizzato un ricavo superiore al milione di euro o di 250.000 euro se il Pil è inferiore ai 40 miliardi di euro.

Cosa potrebbe accadere

Dunque, dal momento in cui la riforma entrerà in vigore è chiaro che verranno meno le digitale web tax in alcuni paesi come Francia, Italia e Spagna. Entro il 2023, poi, verranno rimosse le tasse imposte su aziende come Facebook, Amazon e Google. Le aspettative di molti economisti è che l’accordo possa incoraggiare le multinazionali a far rientrare i capitali nei loro Paesi di residenza.

