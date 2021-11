LA NOVITA'

Spid a pagamento (12 euro) da novembre: ecco quando è gratis

La decisione di Poste - assunta senza alcun comunicato ufficiale - ha sorpreso e non poco l'utenza che, da quando è entrato in vigore il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ha certamente privilegiato il servizio dello sportello postale per attivare lo strumento.