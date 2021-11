Bonus TV-Decoder di nuova generazione: ecco cos'è e come richiederlo. SCARICA QUI IL MODULO

E' possibile richiedere fino al 31 dicembre 2022 il Bonus TV-Decoder di nuova generazione: agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC). La misura è cumulabile con il Bonus rottamazione TV.

Cos'è il Bonus TV - Decoder

Il Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Il Bonus TV - Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate.

A chi si rivolge

Il Bonus TV - Decoder è riservato alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

Risorse

Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus Tv - decoder è pari a circa 250 milioni di euro.

Come funziona

Per i cittadini

MODALITA' DI ACCESSO AL BONUS PER I CITTADINI

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”all’indirizzo https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei.

Per i venditori

REGISTRAZIONE DEI VENDITORI

I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all’iniziativa, devono registrarsi sulla piattaforma telematica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, come indicato anche nella Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV” (pdf) che fornisce dettagliate istruzioni sulle procedure da seguire per la vendita dei prodotti che hanno diritto al bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)

REGISTRAZIONE VENDITORI ESTERI (UE)

Per i venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia che devono registrarsi sul portale all’indirizzo web: bonustv-decoder.mise.gov.it/register/venditore_estero è prevista la procedura indicata nel documento allegato (pdf)

I venditori italiani e esteri, nel raccogliere i dati necessari per la vendita di TV e decoder con lo sconto, si impegnano a non utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle correlate all’erogazione del bonus e sono tenuti a trattare i dati personali raccolti in conformità alla disciplina italiana ed euronitaria vigente.

Per i produttori

REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI

Per tutta la durata della procedura i produttori di TV e decoder per i quali è possibile usufruire del bonus devono comunicare al Ministero, sotto la propria responsabilità, i prodotti con le caratteristiche tecniche richieste dal Decreto 18 ottobre 2019.

La registrazione dei prodotti deve essere effettuata tramite il portale bonustv-decoder.mise.gov.it nel quale è disponibile anche un indirizzo mail (produttori.bonustv-decoder@mise.gov.it) per eventuali richieste di chiarimento relative a tale fase di registrazione.

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI (TV E DECODER) ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTRIALE 18 OTTOBRE 2019

Normativa



Informazioni

Informazioni e chiarimenti sono forniti nella sezione Risposte alle domande frequenti (FAQ).

In caso di problemi in fase di registrazione da parte dei VENDITORI ai servizi telematici o di accesso all’area riservata, per la successiva fruizione della funzionalità, è possibile ricorrere ai canali di assistenza indicati all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Assistenza.jsp

In caso di problemi in fase di registrazione dei PRODOTTI è possibile inviare una richiesta di assistenza all’indirizzo mail produttori.bonustv-decoder@mise.gov.it

Documenti

Elenco rivenditori (pdf). L'elenco sarà periodicamente aggiornato con le nuove adesioni.

Per maggiori informazioni

© Riproduzione riservata