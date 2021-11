Cashback autostrade, ecco come ottenere con l’app Free To X il rimborso pedaggi per i ritardi - ISTRUZIONI

Cashback autostrade, ecco come ottenere con l’app Free To X il rimborso pedaggi per i ritardi.

Gli automobilisti che subiscono ritardi in autostrada (a causa di lavori in corso o cantieri attivi) sui percorsi gestiti dalla società Aspi, possono essere rimborsati.

L'app Free to X, progettata da Autostrade per l'Italia e in sperimentazione fino al 31 dicembre 2021, è già disponibile per dispositivi Apple e Android e consentirà di ottenere ristori dal 25 al 100% del prezzo di viaggio pagato dagli utenti. I versamenti saranno effettuati solo dal gennaio 2022. Gli ultimi mesi dell'anno in corso, infatti, serviranno a sperimentare la piattaforma per valutare eventuali correttivi da apportare all'applicazione. Fino alla fine dell'anno, quindi, i rimborsi saranno accumulati in una sorta di portafoglio elettronico dell'app e potranno essere erogati a partire dall'inizio del prossimo anno.

A chi è rivolto il cashback autostrade

Il servizio Cashback è disponibile per privati, partite IVA ed aziende che pagano con dispositivi di telepedaggio, carte o contanti. Per i consorzi il servizio verrà attivato nei prossimi mesi, con la possibilità di recuperare retroattivamente tutti i transiti rimborsabili a partire dal 15 settembre 2021. Consulta la guida step-by-step per richiedere il rimborso per ritardi dovuti ai cantieri per lavori sulla rete di Autostrade per l’Italia. Qui puoi leggere i Termini & Condizioni.

Chi può richiedere un rimborso?

Può richiedere un rimborso chiunque abbia effettuato un viaggio sulla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia e:

abbia subito un ritardo causato da un cantiere di lavoro che impatta sulla fluidità del traffico a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza);

sia in possesso di una ricevuta di pagamento o abbia aderito ad un servizio di telepedaggio (Telepass o altri) e siano in regola con i relativi pagamenti.

Non è possibile richiedere rimborsi a fronte di un rapporto di mancato pagamento pedaggio.

Le richieste verranno valutate singolarmente sulla base dei parametri prestabiliti, per maggiori dettagli vai nella sezione Termini & Condizioni.

Come posso accedere al servizio Cashback di Free To X?

Una volta scaricata l’app, per ricevere un rimborso è necessario iscriversi al servizio accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni.

Per accedere al servizio di Cashback è necessario creare un account?

Sì, per usufruire del servizio di Cashback è necessaria la creazione di un account sull’App (o in futuro portale) Free To X.

Come funziona il servizio di Cashback per un viaggiatore che ha pagato il pedaggio con Carta o Contanti?

Come primo passo il viaggiatore dovrà scaricare la App Free To X e registrarsi al servizio Cashback. Per registrarsi al servizio di Cashback verrà richiesto all’utente di fotografare la ricevuta e inviarla tramite app. Sono valide le ricevute:

* non anteriori a 12 mesi dalla data di richiesta del rimborso

* risalenti a non più di 4 mesi prima della data in cui Ti sei registrato al Servizio (e comunque non anteriori al 15 settembre 2021, data di attivazione del servizio Cashback)

L’utente dovrà attendere la notifica sull’esito del rimborso da parte di Free To X. Nel caso in cui la richiesta di rimborso avesse un esito positivo, il cliente dovrà inserire un documento per confermare la sua identità. La verifica sarà effettuata una sola volta (in corrispondenza della prima richiesta positiva). Al termine dell’operazione l’importo sarà accreditato sul borsellino.

Sono un cliente di telepedaggio (Telepass o altri), come posso richiedere un rimborso?

Come primo passo il viaggiatore dovrà scaricare la App Free To X e registrarsi al servizio Cashback, indicando il codice del proprio dispositivo di telepedaggio (OBU o PAN), dopo di che dovrà confermare la sua identità inserendo un documento.

L’utente riceverà una notifica automatica relativa ai transiti per cui ha diritto ad un rimborso. Successivamente, l’utente dovrà semplicemente confermare i rimborsi proposti in App al momento della registrazione ed ogni volta che automaticamente ne sarà proposto uno nuovo.

Se non ho la ricevuta di pagamento, posso partecipare al Cashback?

È possibile ottenere il rimborso per ritardi da cantieri di lavoro, solo per i clienti in possesso di una ricevuta di pagamento ritirata al casello di uscita o per coloro che effettuano il pagamento del pedaggio attraverso un dispositivo di telepedaggio (previa registrazione al servizio Cashback di Free To X.

I pedaggi pagati con contanti sono validi per il Cashback?

Sì, i pedaggi pagati con contanti sono validi ai fini del Cashback se attestati da ricevuta di pagamento ritirata al casello d’uscita. L’importo rimborsabile verrà automaticamente calcolato una volta avvenuta la richiesta di rimborso.

I pedaggi pagati con ViaCard di conto corrente sono validi per il Cashback?

Sì, i pedaggi pagati con carta ViaCard di conto corrente sono validi ai fini del Cashback, ma è necessario ritirare la ricevuta di pagamento al casello d’uscita e fare richiesta sulla app nella sezione Carte e Contanti. L’importo rimborsabile verrà automaticamente calcolato una volta avvenuta la richiesta di rimborso.

Devo conservare la ricevuta di pagamento una volta inoltrata la richiesta?

Ti consigliamo di conservare la ricevuta fino al ricevimento del bonifico.

Se sono in possesso di un Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP) posso richiedere il rimborso?

No. È possibile richiedere il rimborso solo per i clienti in possesso di una ricevuta di pagamento ritirata al casello di uscita o per coloro che effettuano il pagamento del pedaggio attraverso un dispositivo di telepedaggio (previa registrazione al servizio Cashback di Free To X).

Come e quando sarà disponibile il servizio Cashback per i consorzi?

Per i consorzi e i loro iscritti si sta lavorando ad un processo di adesione semplificato e dedicato sulla base di un tavolo attivato con le società di telepedaggio. Una volta definito, il Consorzio sarà contattato, al fine di permettere la registrazione al servizio Cashback. I consorziati, pertanto, non dovranno scaricare la app, né registrarsi al servizio.

Una volta registrato al servizio sarà possibile recuperare tutti i transiti rimborsabili retroattivamente a partire dalla data di lancio del servizio Cashback e ricevere l’accredito di tutti i rimborsi maturati.

L’accredito dei rimborsi sarà effettuato a favore del Consorzio, secondo le seguenti modalità in base agli accordi in essere al momento della disposizione del rimborso: a) direttamente nella fattura del fornitore di servizi di telepedaggio; b) sul conto corrente indicato dal Consorzio, previa comunicazione dell’IBAN.

Il Consorzio, una volta ricevuto l’importo complessivo, provvederà a ridistribuire i rimborsi ai propri consorziati sulla base dei rimborsi maturati da ciascuno.

Quali dati devo comunicare per partecipare al servizio di Cashback?

Per accedere al servizio è necessario completare il modulo di registrazione che comprende:

* I dati identificativi della persona o della società

* L'indirizzo e-mail

* Il documento di riconoscimento

* Le targhe dei veicoli

* La ricevuta di pagamento o la fattura del servizio di telepedaggio (Telepass e altri provider)

Entro quanto tempo posso sapere se ho diritto al rimborso?

Per i clienti che effettuano il pagamento con contanti e carte, l’esito della richiesta di rimborso verrà comunicato entro un massimo di 7 giorni dalla data di invio della ricevuta di pagamento.

Per i clienti che abbiano aderito ad un servizio di telepedaggio (Telepass o altri), l’app Free To X identificherà automaticamente i viaggi rimborsabili entro un massimo di 20 giorni dalla data del transito.

Come avviene il calcolo del rimborso?

Il calcolo del rimborso avviene secondo i seguenti criteri:

Rimborso per ritardi compresi tra 15 e 29 minutiIn caso di ritardo compreso tra 15 e 29 minuti, Free To X ti riconosce un rimborso pari al:

* 100% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo meno 30 km

* 75% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 30 km ed i 49,9km

* 50% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 50 km ed i 99,9km

* 25% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 100 km ed i 149,9km

Rimborso per ritardi compresi tra 30 e 44 minutiIn caso di ritardo compreso tra 30 e 44 minuti, Free To X ti riconosce un rimborso pari al:

* 100% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo meno di 50 km

* 75% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 50 km ed i 99,9 km

* 50% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 100 km ed i 149,9 km

* 25% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 150 km ed i 249,9 km

Rimborso per ritardi compresi tra 45 e 59 minutiIn caso di ritardo compreso tra 45 e 59 minuti, Free To X ti riconosce un rimborso pari al:

* 100% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo meno di 99,9

* 75% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 100 km ed i 149,9 km

* 50% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 150 km ed i 249,9 km

* 25% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 250 km ed i 349,9 km

Rimborso per ritardi compresi tra 60 e 89 minutiIn caso di ritardo compreso tra 60 e 89 minuti, Free To X ti riconosce un rimborso pari al:

* 100% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo meno di 149,9 km

* 75% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 150 km ed i 249,9 km

* 50% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 250 km ed i 349,9 km

* 25% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 350 km ed i 499,9 km

Rimborso per ritardi compresi tra 90 e 119 minutiIn caso di ritardo compreso tra 90 e 119 minuti, Free To X ti riconosce un rimborso pari al:

* 100% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo meno di 249,9 km

* 75% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 250 km ed i 349,9 km

* 50% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 350 km ed i 499,9 km

* 25% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo più di 500 km

Rimborso per ritardi uguali o maggiori di 120 minutiIn caso di ritardo uguale o maggiore di 120 minuti, Free To X ti riconosce come indennizzo un rimborso pari al:

* 100% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo meno di 349,9 km

* 75% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo tra i 350 km ed i 499,9 km

* 50% del prezzo del pedaggio pagato, su un viaggio lungo più di 500 km

Nella tabella sottostante, vengono riportati due esempi di percorsi con i rispettivi criteri utilizzati per il calco dei rimborsi.

Percorsi:

Recco – Genova Est (interamente sulla rete di Autostrade per l’Italia) Milano Est – Verona Sud (comprende tratte di altre concessionarie autostradali)

1 - Percorso Recco – Genova Est

Ingresso in Autostrada

Entrata: Recco nell’Autostrada A12 (concessionaria Autostrade per l’Italia) alle ore 10:00 con un veicolo di classe A (auto o moto)

Viaggio

Viene attraversata l’Autostrada A12, interamente gestita da di Autostrade per l’Italia

Uscita dall’Autostrada

* Uscita: Genova Est alle ore 10:31 , percorso 29km

* Durata viaggio: 31 minuti

* Tempo di riferimento del viaggio (a 100km/h - velocità di riferimento per i veicoli leggeri) è di 13 minuti

* Il pedaggio totale è di 0,90€ , interamente di competenza Autostrade per l'Italia

Ritardo accumulato

* Incontrati un cantiere sulla rete Autostrade per l’Italia, massimo 15 minuti di ritardo ( Ritardo da cantiere - calcolato sulla base di dati proprietari ASPI)

* Ritardo di viaggio: 18 min (calcolato come differenza tra il tempo di viaggio di 31 min e il tempo di riferimento di 13 min)

Calcolo del rimborso dovuto

Rimborso erogato: 0,90€, calcolati come il 100% del pedaggio di competenza Autostrade per l’Italia, incrociando:

il ritardo significativo di 15 minuti (ovvero il minore tra ritardo di viaggio e ritardo da cantiere), che ricade nella fascia 15-29 min la lunghezza del viaggio di 29 km , che ricade nella fascia 0-29 km

2 - Percorso Milano Est – Verona Sud

Ingresso in Autostrada

Entrata: Milano Est nell’Autostrada A4 (tratto di competenza Autostrade per l’Italia) alle ore 10:00 con un veicolo di classe A (auto o moto)

Viaggio

Viene attraversata l’Autostrada A4, passando dal tratto di competenza di Autostrade per l’Italia a quello della concessionaria A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova

Uscita dall’Autostrada

* Uscita: Verona Sud alle ore 12:21 , percorso 158km

* Durata viaggio: 2 ore e 21 minuti

* Tempo di riferimento del viaggio (a 100km/h - velocità di riferimento per i veicoli leggeri) è 1 ora e 34 minuti

* Il pedaggio totale è di 11,10€ , di cui 6,71€ di competenza Autostrade per l'Italia

Ritardo accumulato

* Incontrati 2 cantieri sulla rete Autostrade per l’Italia, massimo 65 minuti di ritardo ( Ritardo da cantiere - calcolato sulla base di dati proprietari ASPI)

* Ritardo di viaggio: 47 min (calcolato come differenza tra il tempo di viaggio di 2 ore e 21 min e il tempo di riferimento di 1 ora e 34 min)

Calcolo del rimborso dovuto

Rimborso erogato: 3,36€, calcolati come il 50% del pedaggio di competenza Autostrade per l’Italia, incrociando:

il il ritardo significativo di 47 minuti (ovvero il minore tra ritardo di viaggio e ritardo da cantiere), che ricade nella fascia 45-59 min la lunghezza del viaggio di 158 km , che ricade nella fascia 150-249 km

Quali transiti danno diritto ad un rimborso?

Danno diritto ad un rimborso i transiti effettuati su tratte della rete gestita da Autostrade per l’Italia, interessate da ritardi causati da cantieri di lavoro. Per maggiori dettagli guarda la sezione dedicata ai Termini & Condizioni.

Cosa si intende per ritardo significativo?

Il ritardo significativo è il valore minore tra il ritardo di viaggio e il ritardo da cantieri di lavoro.

Per ritardo di viaggio si intende la differenza tra il tempo effettivo di percorrenza impiegato dal viaggiatore e il tempo di riferimento. Per ritardo da cantiere si intende il ritardo generato da cantieri di lavoro (calcolato come la somma del ritardo massimo generato da ogni cantiere durante il tempo di viaggio del cliente).

Per maggiori dettagli guarda la sezione dedicata ai Termini & Condizioni.

Cosa si intende per cantiere di lavoro?

Tutti i cantieri di lavoro che impattano la fluidità del transito a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza), identificati anche da ordinanze specifiche. Non sono inclusi i cantieri per ripristini di sicurezza urgenti dovuti ad incidenti.

Per maggiori dettagli guarda la sezione dedicata ai Termini & Condizioni.

Quali sono i ritardi che non danno diritto a rimborsi?

I ritardi dovuti a traffico intenso, incidenti, eventi meteo, manifestazioni, o qualunque altra motivazione diversa dai lavori non danno diritto a rimborsi.

Come funziona il borsellino per un utente che ha pagato il pedaggio con Carte o Contanti?

La sezione “Borsellino” dell’App accumulerà tutti i rimborsi che sono stati attribuiti da Free To X durante il periodo di sperimentazione dal 15 settembre al 31 dicembre 2021.

Il pagamento della somma accumulata nella sezione “Borsellino” dell’App verrà effettuato a partire da gennaio 2022, tramite bonifico sul conto corrente indicato dal cliente al momento della registrazione o successivamente. Eventuali modifiche nelle tempistiche di accumulo e di erogazione del rimborso ti verranno comunicate tempestivamente tramite e-mail e/o App.

Come funziona il borsellino per un utente che ha pagato il pedaggio con Telepass o altri operatori?

La sezione “Borsellino” dell’App accumulerà tutti i rimborsi che sono stati attribuiti da Free To X durante il periodo di sperimentazione dal 15 settembre al 31 dicembre 2021.

Il pagamento della somma accumulata nella sezione “Borsellino” dell’App verrà effettuato a partire da gennaio 2022 tramite accredito nella fattura relativa ai pedaggi o bonifico sul conto corrente ai sensi degli accordi in essere al momento dell’erogazione del tuo rimborso.

Eventuali modifiche nelle tempistiche di accumulo e di erogazione del rimborso ti verranno comunicate tempestivamente tramite e-mail e/o App.

Creare un account ha un costo?

No, la registrazione è completamente gratuita.

Non ricordo più la password, come faccio ad accedere?

Vai nella sezione Profilo-Accedi, clicca sul link “Hai dimenticato la password?” inserisci l’indirizzo e-mail che hai utilizzato per creare il tuo account e seleziona «Invia link». Ti invieremo un un’e-mail per salvare una nuova la password. Una volta ricevuta l’e-mail segui le istruzioni, il link sarà valido per 24 ore e potrà essere utilizzato una sola volta.

Ho cambiato il dispositivo di telepedaggio o la targa del mio veicolo, cosa devo fare?

Per avere diritto ai rimborsi, ricordati di aggiornare i tuoi dati sull’app Free To X. Per aggiornare i dati del tuo dispositivo (OBU o PAN) vai nella sezione Profilo e clicca sulla penna in alto a destra nella sezione “I miei dispositivi”. Per modificare la targa vai nella sezione "Profilo" -"I miei veicoli" sul sito https://www.freeto-x.it e modifica la targa cliccando sul simbolo della penna.

Come faccio ad aggiungere un nuovo dispositivo (Telepass o altri)?

Per aggiungere un nuovo dispositivo di telepedaggio (OBU O PAN) vai nella sezione “Profilo”-“I miei dispositivi” -“Aggiungere nuovo dispositivo” e segui le istruzioni. Ti sarà richiesto di fotografare la fattura del telepedaggio e inviarla tramite app, per inserire i dati del dispositivo. Una volta aggiunto un dispositivo, in seguito alle verifiche del team Free To X, saranno mostrati automaticamente tutti i transiti effettuati sulla rete di Autostrade per l’Italia, evidenziando quelli per i quali potrai ricevere un rimborso.

Dove posso trovare il codice del mio dispositivo di telepedaggio (OBU O PAN)?

Puoi trovare il codice del tuo dispositivo di telepedaggio (OBU O PAN) nella fattura che ti è stata inviata dal fornitore di telepedaggio.

Quanti dispositivi di telepedaggio posso inserire?

Puoi aggiungere in app un massimo di 10 dispositivi di telepedaggio. Per inserire dall’undicesimo dispositivo in poi, sarà necessario contattare il team Free To X tramite la sezione Assistenza.

Come posso verificare il tempo di percorrenza dal mio punto di partenza alla mia destinazione?

Puoi verificare il tempo di percorrenza nella sezione “Viaggio”, inserendo origine e destinazione del viaggio.

Quali sono le informazioni di viaggio fornite da Free To X?

Tramite la mappa, che puoi personalizzare, potrai scegliere di vedere:

* Traffico

* Cantieri

* Tutor e autovelox

* Eventi di traffico (code, incidenti, chiusure e meteo)

Eventi di traffico (code, incidenti, chiusure e meteo) * Telecamere

Posso stimare i costi di pedaggio in base al mio veicolo?

Sì, una volta indicata la destinazione ti sarà suggerito il percorso con i relativi costi di pedaggio in base al tuo veicolo.

Posso vedere in quali Aree di servizio il carburante costa di meno?

Sì, puoi vedere i prezzi del carburante di tutte le aree di servizio sul tuo percorso, con l’indicazione dell’area di servizio con il prezzo più basso.

La geolocalizzazione dell’app non funziona, cosa posso fare?

Verifica che:

* il telefono sia connesso ad internet

* l'app sia autorizzata a geolocalizzare il dispositivo

* la funzione di geolocalizzazione sia attiva (sul sito https://www.freeto-x.it/ sezione Profilo - Impostazioni - Localizzazione GPS )

