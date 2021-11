Dichiarazione redditi 2021: quando si fa, scadenza e precompilata. Ecco tutte le FAQ - ISTRUZIONI PDF

Che cos'è, come e quando si fa la dichiarazione dei redditi con il 730 per l'anno 2021? Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Dichiarazione precompilata 2021 - Inoltre, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi. Il Modello 730 precompilato sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2021.

Chi deve fare il 730 nel 2021?

Il modello 730 deve essere presentato dai contribuenti che nel 2021 sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale).

Scarica le Istruzioni per la compilazione - pdf

Come e quando presentare la dichiarazione dei redditi Le persone fisiche presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI PF o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta. I lavoratori dipendenti e i pensionati che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730. I coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Tutti gli altri soggetti e i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi presentano il modello REDDITI PF. Come si presenta la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o 730) L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli e le istruzioni per la compilazione di Redditi PF e 730. Per chi utilizza il modello Redditi PF, è inoltre disponibile il software RedditiOnLine Pf, che consente la compilazione del modello, la creazione del file da inviare telematicamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e la generazione del modello di pagamento F24. Dichiarazione dei redditi precompilata Per semplificare l’adempimento della dichiarazione annuale dei redditi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti anche il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati, che contengono, cioè, già diversi dati inseriti automaticamente, tra cui le detrazioni per spese sanitarie, spese universitarie, spese per premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. La dichiarazione dei redditi precompilata è un servizio online gratuito al quale si accede con * credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)

* credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)

* Carta di Identità Elettronica (CIE)

* Carta nazionale dei servizi (CNS). All’interno del servizio è possibile visualizzare, modificare e/o integrare la propria dichiarazione e infine inviarla all’Agenzia. Una volta effettuato l’invio, la dichiarazione con il protocollo dell’invio resta visualizzabile e scaricabile all’interno della propria area autenticata. Tutti i passi da seguire per accedere e utilizzare a la dichiarazione precompilata sono illustrati nel sito di informazione e assistenza "Infoprecompilata". Quando si presenta la dichiarazione dei redditi La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno entro i seguenti termini: * Il modello 730 entro il 30 settembre , direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro)

Il modello 730 , direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro) * Il modello Redditi PF entro il 30 novembre, online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati. Le persone fisiche non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente.

730 precompilato 2021: disponibile dal 10 maggio

Il testo del Decreto Sostegni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge n. 41/2021 tra le misure riscrive anche il calendario delle scadenze fiscali. Il Modello 730 precompilato sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2021.

La dichiarazione dei redditi precompilata è, sostanzialmente, una semplificazione per tutti i contribuenti. All’interno della dichiarazione ci sono già molti dati, come redditi, deduzioni e detrazioni. Naturalmente, non tutto è inserito in modo corretto.

A partire dal 14 maggio 2021 il contribuente potrà decidere se accettare la dichiarazione dei redditi forniti oppure correggere o modificare alcuni dati previsti.

Entro il 15 giugno 2021 devono essere trasmesse le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2021.

Entro il 29 giugno 2021 devono essere trasmesse le dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno 2021.

Entro il 23 luglio 2021 devono essere trasmesse le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio 2021.

Entro il 15 settembre 2021 devono essere trasmesse le dichiarazioni presentate dal 16 luglio 2021 al 31 agosto 2021.

Attenzione: per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017, è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità se si intende utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017). Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Tutte le Dichiarazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021

