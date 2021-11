Come richiedere il bonus bici e monopattini. Ecco tutte le regole del decreto mobilità - ISTRUZIONI

Sono state definite le regole attuative per accedere al credito d'imposta per coloro che nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

A stabilirle è il decreto del ministero dell'Economia del 21 settembre 2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 ottobre.

Come richiedere il bonus bici e monopattini

Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

