Manovra: cambia l'Irpef, un miliardo per rateizzare le bollette in 10 mesi

Cambia l’Irpef, arriva fino a un miliardo per rateizzare le bollette in 10 mesi e viene rifinanziato il bonus tv e decoder. Il governo ha presentato l’atteso emendamento alla manovra, frutto dell’intesa raggiunta nella maggioranza, che riscrive il sistema del prelievo con la riduzione da cinque a quattro aliquote, nuove modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati, e il bonus Renzi da 100 euro che resta fino a 15.000 euro, e anche fino a 28.000 euro a determinate condizioni, per evitare eventuali penalizzazioni con il nuovo mix di aliquote e detrazioni. Arriva anche lo stop all’Irap per 835mila autonomi.

Arriva la norma sulle delocalizzazioni

L’esecutivo presenterà inoltre nelle prossime ore una norma sulle delocalizzazioni da inserire nella legge di bilancio che prevede che se un’impresa è inadempiente e non presenta il piano per la ristrutturazione, o nel piano mancano gli elementi necessari, sarà chiamata a pagare il doppio della sanzione prevista oggi attraverso il contributo per il licenziamento. Mentre in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, il contributo si moltiplicherà 1,5 volte.

