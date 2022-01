Bill Gates dopo il San Domenico di Taormina compra anche l'Hotel Danieli di Venezia

Bill Gates arriva a Venezia e compra il più antico albergo della Laguna. Lo fa con la sua società: si tratta del gruppo Four Seasons Hotels & Resorts, di proprietà non solo di Bill Gates, attraverso la holding Cascade Investment, ma anche del principe saudita Al-Walid bin Talal, che lo controlla con la Kingdom Holding Company. Il nuovo acquisto del creatore di Windows e del principe è l’Hotel Danieli, 5 stelle extralusso a 200 metri da Piazza San Marco. Sito sulla Riva degli Schiavoni, al civico 4196, è uno dei più famosi di Venezia, apprezzato dalle star e dalle coppie di novelli sposi.

La società dal 2016 è proprietaria anche del San Domenico Palace di Taormina, acquistato per la cifra di 52,2 milioni di euro.

Il marchio indipendente di hôtellerie ha già preparato il masterplan del nuovo Danieli affidando al designer Pierre Yves Rochon la ristrutturazione dell’immobile che arriverà ad avere 200 camere e sarà pronto nel 2024. Il fondo americano King Street ha messo in piedi il finanziamento e fornito i capitali per i lavori di ristrutturazione, stimati in circa 30 milioni di euro. Il Danieli è il più antico hotel di Venezia, in attività ininterrotta da 200 anni.

