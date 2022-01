Iliad entra nella fibra, il 25 gennaio lancia l'offerta: "Stessa rivoluzione fatta sul mobile"

Iliad entra nel fisso e il 25 gennaio lancerà con un evento la sua offerta per la fibra. L'annuncio è anticipato dall’ad Benedetto Levi che in un’intervista su La Stampa lancia la sfida.

L'ad di Iliad Benedetto Levi: serve concorrenza

Per l’amministratore delegato di Iliad Benedetto Levi, «a tre anni e mezzo dalla partenza dell’offerta mobile, sono con noi 8,5 milioni di utenti, un italiano su sette, e quest’anno il fatturato di Iliad Italia raggiungerà il miliardo di euro». Ieri, el giorno in cui Iliad è sbarcata nel mercato delle linee fisse, Levi ne spiega la ratio: «La pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere una connettività ultra-performante a casa, e sul mercato fisso vediamo una situazione che non è il massimo, con quote di mercato estremamente stabili nel tempo, offerte molto simili tra loro e mediamente poco chiare, troppi vincoli». «Vogliamo fare la stessa rivoluzione fatta sul mobile, quello in cui ci muoviamo non è un mercato sano. Puntiamo a portare una sana concorrenza», afferma. «Partiremo sulla rete di Open Fiber ma in futuro aggiungeremo anche la rete di FiberCop con cui abbiamo firmato un contratto di coinvestimento», aggiunge. Quali sono stati gli ostacoli maggiori? «Negli ultimi mesi è successo quello che era successo nel mobile, tanti nostri concorrenti hanno detto, certo non pubblicamente, che avevamo cambiato idea e che non saremmo stati in grado di lanciare un’ offerta in fibra. Non è così». La rete unica «può voler dire tutto e niente, dipende da come viene implementata. L’importante è che si continui ad avere due obiettivi: accelerare lo sviluppo e non creare distorsione, occorre che l’accesso agli operatori sia equo e non discriminatorio», ribatte.

© Riproduzione riservata