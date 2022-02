Inps, online il simulatore della pensione PensAMi: ecco come si calcola l'assegno - GUIDA

Inps, online il simulatore della pensione PensAMi: ecco come si calcola l'assegno - ISTRUZIONI.

L'Inps comunica che è online “PensAMi” il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico.

“PensAMi” permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l’attività lavorativa svolta.

Rispondendo a poche domande, l’utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, alla data alla quale potrebbe accedere alla pensione, e ai dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Nell’ultimo step si può verificare se attraverso alcuni istituti, come il servizio militare, si può incidere sulla pensione futura.

“PensAMi” è stato progettato mettendo l’utente al centro, in modo da garantire la massima facilità d’uso. Durante tutto il percorso, sono presenti note informative per chiarire dubbi e link alle schede prestazioni per approfondire.

Il servizio è aggiornato alle ultime novità legislative (legge 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di accesso alla pensione anticipata (Opzione donna e pensione “Quota 102”).

VAI AIL SIMULATORE PensAMi >>>

Cos'è il simulatore PensAMi?

Lo scopo del simulatore è esclusivamente informativo, il risultato è basato sulle risposte e dati da te forniti. Questo strumento, accessibile senza obbligo di registrazione, ti consentirà di ottenere risposte a domande che ti sarai posto più volte, come ad esempio: Come e quando posso andare in pensione? Posso fare qualcosa per anticipare l’accesso a pensione?

Come funziona?

Il simulatore è articolato in tre livelli. Per ogni livello, troverai alcune domande che ci permetteranno di acquisire le informazioni utili per definire uno scenario pensionistico personalizzato. Al termine di ogni livello potrai accedere al riepilogo del tuo scenario pensionistico, sulla base delle risposte fornite. Alla fine di ogni livello, potrai decidere se fermarti o andare avanti al livello successivo, fino al terzo, per approfondire e definire ulteriormente il tuo scenario. Al primo livello scoprirai a quali pensioni hai diritto sulla base dell’intera contribuzione indicata ed il sistema di calcolo applicato. Al secondo livello scoprirai da quale data potrai andare in pensione tenendo conto della contribuzione presente in ciascuna gestione. Al terzo livello scoprirai se puoi anticipare l’accesso a pensione.

Qualche ultimo consiglio prima di iniziare:

* Rispondi a tutte le domande presenti sul singolo livello per accedere alle informazioni sul tuo scenario pensionistico ed eventualmente decidere di andare avanti nei livelli successivi.

* Clicca sul simbolo "i" che troverai accanto alle domande per avere chiarimenti.

* Clicca su "approfondisci" se vuoi informazioni sulla prestazione.

AVVERTENZE

* Il simulatore fornisce informazioni esclusivamente sui trattamenti pensionistici diretti relativi alle seguenti gestioni previdenziali gestite dall’INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), Gestione esercenti attività commerciali (COM), Gestione artigiani (ART), Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM), Gestione separata, Cassa pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (CTPS), Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL), Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG), Cassa pensioni insegnanti (CPI), Cassa pensioni sanitari (CPS)) in base alle disposizioni vigenti.

* Il simulatore fornisce informazioni basate esclusivamente sulle risposte fornite dall'utente.

* Il simulatore fornisce informazioni sulle pensioni maturate dal 2019

* Il simulatore non calcola gli importi pensionistici e pertanto non verifica i requisiti pensionistici collegati a tale importi

* I risultati forniti in modo anonimo non hanno valore né certificativo né costitutivo del diritto.

* Lo svolgimento di particolari attività può consentire l'accesso a pensione sulla base di requisiti diversi da quelli restituiti dal simulatore, nonostante l'iscrizione ad una delle gestioni indicate (ad es. lavoratori agricoli, personale militare, lavoratori marittimi, minatori, lavoratori del settore editoria, etc.)

* Il simulatore utilizza come unità di misura gli anni e i mesi, senza considerare i giorni. I risultati restituiti, pertanto, potrebbero non corrispondere esattamente alla situazione reale e possono essere verificati presso le sedi dell'INPS.

* Il simulatore non tiene conto dell'eventuale titolarità di pensioni.

