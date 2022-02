Bonus patente camion e mezzi pesanti: voucher fino a 2.500 euro per gli under 35

Bonus patente camion: voucher fino a 2.500 euro per gli under 35.

Con il decreto Milleproroghe, a favore dell'autotrasporto saranno stanziati 3,7 milioni per il 2022 e 5,4 milioni all'anno dal 2023 al 2026 per l'erogazione di voucher ai giovani fino a 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti (come ad esempio i camion).

Salvini: ok bonus camionisti, vogliamo risolvere problemi

«25 milioni di euro, fino a 2.500 euro a testa, per aiutare i giovani a fare la patente per guidare camion e altri mezzi come pullman turistici, trattori o ruspe. È un’altra buona notizia nel Milleproroghe, che conferma l'importanza di essere al governo per risolvere i problemi e aiutare settori fondamentali per l’Italia». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

