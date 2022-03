S&P declassa il rating della Russia a CC. E' il livello di "junk" (spazzatura)

Il rating del debito russo in valuta estera a lungo termine è stato declassato da S&P da CCC- a CC. Dalla BB in giù, il giudizio viene definito "non investment grade" oppure "junk", "spazzatura". Anche il rating del debito in valuta locale a lungo termine è stato declassato da S&P a CC da CCC-. Entrambi rimangono sotto osservazione con implicazioni negative. "Ci risulta che gli investitori non abbiano ricevuto il pagamento della cedola sugli eurobond denominati in dollari statunitensi del governo russo quando il pagamento era dovuto il 16 marzo 2022, a causa di difficoltà tecniche legate alle sanzioni internazionali», è il commento di S&P riportato da Bloomberg.

© Riproduzione riservata