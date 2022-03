Dl Ucraina, c'è la tassa del 10% sugli extraprofitti: ecco chi colpirà e da quando. Benzina e bonus bollette

Arriva la tassa del 10% sugli extraprofitti delle società energetiche. Si applicherà per il solo 2022, sarà versata a giugno e dovrà essere versata da tutta la filiera del settore energetico: dalle società che producono, importano e vendono prodotti petroliferi, gas o elettricità. Sono escluse le sole società che gestiscono piattaforme per lo scambio.

Il «contributo solidaristico straordinario» si calcolerà sull'incremento del saldo tra le operazioni ai fini Iva tra il periodo 1 ottobre 2021-30 marzo 2022 e 1 ottobre 2020 e 31 marzo 2021. Una specifica evita che il maggior onere delle società si trasferisca sui prezzi al consumo.

La riduzione

Scatta la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" contenenti le norme che ne riducono il prezzo, che entrano in vigore da oggi.

Aumento Isee per bonus bollette

Vale fino al 31 dicembre l’aumento del tetto Isee del bonus bollette previsto d’ora in poi per le famiglie che hanno un indicatore fino a 12.000 euro: è una delle novità previste dal decreto Ucraina bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’aiuto per le famiglie si applicherà dal prossimo primo aprile.

