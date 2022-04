Bozza Pnrr, si va verso l'ok al cambio di destinazione dei fondi. E spunto il codice deontologico

I fondi del Pnrr potranno cambiare destinazione, all’interno della stessa missione, e andare a rafforzare la dote dei «Progetti bandiera» delle Regioni: nella bozza del decreto che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri si prevede infatti che «eventuali economie realizzate a seguito di procedure di selezione dei progetti da parte delle amministrazioni titolari degli investimenti» possano andare ai Progetti bandiera «all’interno delle stesse missioni e componenti del Pnrr».

Un codice deontologico per il corretto uso delle tecnologie

Un codice per il «corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media», anche per «tutelare l’immagine della pubblica amministrazione». E la conoscenza di «almeno una lingua straniera» da verificare nei concorsi per accedere a un posto di lavoro pubblico: sono alcune delle novità per la P.a. contenute nella bozza del decreto per accelerare l’attuazione del Pnrr che sarà nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri.

© Riproduzione riservata