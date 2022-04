Panico in tutta Italia: “Il bancomat non funziona”. Niente pagamenti tramite Pos. La lista delle carte ‘bloccate’

Panico da.... bancomat. Migliaia di segnalazioni in tutta Italia riguardo al mancato funzionamento del meccanismo di pagamento tramite pos, oggi, 15 aprile. Difficoltà per le carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane: i clienti non riescono a effettuare nessun tipo di operazione.

Il disagio dovrebbe essere legato al malfunzionamento della piattaforma Nexi (necessaria per le transazioni digitali come i pagamenti), ma ciò non dovrebbe essere legato ad attacchi hacker. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema il proma possibile.