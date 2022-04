Amazon: crollo del 14%. Wall Street chiude in forte ribasso

Wall Street chiude in forte ribasso, trascinata dai dati dell’inflazione Usa che fanno temere ancora di più l’intervento della Federal Reserve e una prospettiva di recessione economica. Crisi legata anche alla guerra in Ucraina e alla flessione dello sviluppo economico della Cina, alle prese con la pandemia Covid. Ma a far crollare gli indici, e in particolare il Nasdaq, sono state le trimestrali e le previsioni di alcune società tra cui Amazon che è crollata del 14% dopo aver registrato una perdita netta di 3,8 miliardi e aver comunicato, per il secondo trimestre, una previsione di ricavi inferiori alle attese. Outlook sotto le stime anche per Apple e Intel. Gli investitori sono rimaasti delusi anche da Exxon e Chevron che pure hanno registrato forti ricavi ma sotto le aspettative.

Così il Dow Jones ha perso il 2,77% a 32.978,52 punti, il Nasdaq il 4,17% a 12.334,64 punti e lo S&P 500 il 3,63% a 4.131,76 punti.

© Riproduzione riservata