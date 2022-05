Bonus 200 euro pensionati e lavoratori dipendenti, ecco come funziona e quando arriva. Reddito massimo

Bonus 200 euro pensionati e lavoratori dipendenti, ecco come funziona, quando arriva e qual è il reddito massimo.

Il bonus da 200 euro previsto dal dl Aiuti per pensionati e lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro (per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi) verrà pagato «non appena tecnicamente possibile», presumibilmente a luglio per i primi e tra giugno e luglio per i secondi. L’indicazione è stata fornita dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, al termine del cdm.

Come richiedere il bonus 200 euro

Si tratterà di una misura una tantum (cioè che viene erogato una sola volta). Il bonus si troverà direttamente nel cedolino della pensione o nella busta paga, come un aumento. Quindi non si dovrà fare alcuna richiesta.

«L'ipotesi per i lavoratori dipendenti è che i datori di lavoro lo anticipino con le mensilità di giugno-luglio, portandololo poi a compensazione, mentre per i pensionati interviene direttamente l’Inps». Lo afferma il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ospite di Radio anch’io, a proposito del contributo una tantum previsto dal nuovo decreto aiuti, aggiungendo che «bisogna fare immediatamente un lavoro tecnico» per definire più nel dettaglio l’erogazione del bonus, che riguarda anche i lavoratori autonomi.

