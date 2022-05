Bonus trasporto pubblico 2022 per studenti e lavoratori: 60 euro per gli abbonamenti. A chi spetta

DECRETO AIUTI

Per «mitigare l’impatto del caro-energia» soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro, viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.