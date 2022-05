Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2022? Ecco il calendario Inps - LE DATE

Quando pagano l'Assegno unico a maggio? Ecco il calendario Inps - LE DATE

L’Inps non ha comunicato quando avverranno i pagamenti dell’Assegno unico, ma orientativamente anche a maggio 2022 l'accredito sarà tra la seconda e la terza settimana del mese. L’erogazione riguarda, oltre alle famiglie che avevano già presentato la richiesta negli scorsi mesi, anche “le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per 1.789.250 figli”.

Assegno unico: Inps, arrivate domande per 7,5 milioni figli

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono arrivate all'Inps domande di assegno unico per 7,5 milioni di figli. Lo fa sapere l'Inps con una nota spiegando che domande per circa 600mila figli sono pervenute nel mese di aprile, in pagamento a maggio. Ad aprile l'Inps ha ultimato il pagamento degli assegni relativi alle domande presentate entro fine marzo, per le quali non sono stati rilevati problemi nei requisiti necessari per accedere alla prestazione e per le quali non è stata richiesta al cittadino un'integrazione documentale.

La procedura per la gestione della domanda di assegno unico è completamente online: dalla identificazione dell'utente e l'acquisizione dei dati utili alla istruttoria, allo scambio di documentazione e comunicazioni, ad eventuali integrazioni e modifiche della domanda, fino alla comunicazione dell'esito della istruttoria, in linea con le indicazioni della Comunità Europea riguardo la gestione dei procedimenti amministrativi di particolare rilevanza.

La platea degli interessati all'assegno unico per il quale deve essere fatta domanda all'Inps è pari a 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli. Se non si presenta l'Isee si ha comunque diritto a 50 euro per ogni figlio. Per il 2022 è prevista una spesa complessiva di 15,12 miliardi mentre per gli anni successivi si supereranno i 18 miliardi.

Quando avviene il pagamento dell’Assegno Unico da parte dell’INPS?

Ecco il calendario del pagamento dell’assegno dell’INPS ad aprile 2022 secondo il patronato Inpas:

* il pagamento dell’Assegno Unico per figli a carico, per la mensilità di aprile 2022, era previsto a partire dal 15 aprile 2022, se le domande sono state inviate nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (a partire dal 1° gennaio). Se invece le domande verranno inviate dal 1° marzo 2022, il pagamento dell’Assegno Unico avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione delle stesse.

